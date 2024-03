Tak mieszka i żyje na co dzień Aneta Rygielska. Piękna bokserka z Torunia jedzie na igrzyska do Paryża

Aneta Rygielska to nie tylko bardzo utalentowana wojowniczka w ringu, ale również piękna kobieta. W Budvie (Czarnogóra) po raz drugi w karierze stanęła na podium mistrzostw Europy. W piątek 21 października awansowała do finału i powalczy o złoto, co jest jednym z jej największych sukcesów w karierze@!Tak mieszka i żyje na co dzień Aneta Rygielska - zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.