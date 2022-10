Tak mieszka i żyje na co dzień Anna Markowska. Oto dom gwiazdy Top Model i nowej dziewczyny Kuby Wojewódzkiego [6.10.22]

Anna Markowska stała się bohaterką 7. edycji "Top Model" nie tylko ze względu na charakterystyczną urodę, ale również swoją odwagę. Podzieliła się w programie z całą widownią informacją o tym, jak zwyciężyła walkę z nowotworem. Dziś wygląda świetnie, co potwierdzają zdjęcia na jej profilu na Instagramie. Ostatnio do mediów wyciekły zdjęcia z jej spotkań z Kubą Wojewódzkim. Gwiazdor telewizji TVN już od jakiegoś czasu zapewniał, że jego serce jest zajęte. Wszystkie doniesienia wskazują, że to właśnie Anna Markowska jest jego nową dziewczyną.