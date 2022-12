Tak mieszka i żyje na co dzień Don Vasyl. Oto luksusowe wnętrza pałacu "Króla Cyganów" [15.12.2022]

Don Vasyl to nie tylko tytułowany Król Cyganów, ale również jeden z najpopularniejszych twórców cygańsko-polskiej muzyki rozrywkowej. Nie jest tajemnicą, że znany muzyk mieszka w luksusowej posesji w Ciechocinku. Postanowiliśmy zajrzeć do jej wnętrz. Tak mieszka i żyje na co dzień Don Vasyl. Oto bogate wnętrza jego pałacu - szczegóły w galerii.

