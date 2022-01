Tak mieszka i żyje na co dzień Ela Czabator z Rolnik Szuka Żony. Dom trafił na sprzedaż! [2.01.2022 r.]

- Niestety przychodzi w życiu taka chwila, kiedy już wiesz, że to czas na jakąś zmianę. Z bólem przyznaje, że chcę sprzedać swój dom (czy też posiadłość, jak to niektórzy określają). Dla mnie to nie tylko posiadłość... To długi kawał mojego życia i to dosłownie jest mnóstwo rzeczy, w które włożyłam całe swoje serce i stworzyłam je najlepiej i najpiękniej, jak potrafiłam - napisała Elżbieta Czabator.