Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Uwielbia koty, muzykę i rodzinny dom w Raszynie [zdjęcia - 30.10.22]

Iga Świątek to najlepsza tenisistka świata. Teraz walczy o zwycięstwo w US Open w Nowym Jorku, ale na co dzień mieszka wraz z rodzicami i siostrą w Raszynie pod Warszawą. To w rodzinnym domu odpoczywa najlepiej po kolejnych turniejach Iga Świątek. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

AKPA/Jordan Krzemiński