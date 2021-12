Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Scorupco - niezapomniana Helena z "Ogniem i Mieczem" [zdjęcia - 29.12.2021 r.]

Osoby o tym imieniu i znaku zodiaku to prawdziwe marudy! Niektórych lepiej unikać [lista - 29.12.2021 r.]

Jeśli nie lubicie ciągłego narzekania i marudzenia to raczej unikajcie największych marud. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie osób, które marudzenia mają we...