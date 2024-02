Tak mieszka i żyje na co dzień Joanna Koroniewska. Żona Macieja Dowbora pokazała się topless [5.02.2024 r.] Agnieszka Kasperek

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą zgraną parę. Poznali się na planie serialu "M jak miłość". Joanna ma wielu wiernych widzów i fanów. Na co dzień jest wesoła, uśmiechnięta, ma poczucie humoru i dystans do siebie. Chętnie dzieli się z fanami tym, jak mieszka i żyje ona i jej rodzina.Wy też zobaczcie w naszej galerii kadry z życia Joanny Koroniewskiej. ► AKPA / Niemiec Zobacz galerię (20 zdjęć)

Joanna Koroniewska to znana polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Jest żoną Macieja Dowbora, prezentera telewizyjnego. Mama jej męża to Katarzyna Dowbor, również znana osobowość telewizyjna. Joanna i Maciej tworzą przesympatyczną parę, uwielbianą przez Polaków. Joanna Koroniewska na swoim profilu na Instagramie w żartobliwy i zabawny sposób przedstawia życie swojej rodziny. Widać, że wraz z mężem mają dystans do siebie. Ostatnio Joanna Koroniewska zapozowała topless w odważnej sesji dla magazynu "Viva!". Zobaczcie, jak żyje na co dzień ta urocza para - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor.