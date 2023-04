Tak mieszka i żyje na co dzień Józef Raciniewski z programu "Sanatorium miłości 5". Zobaczcie zdjęcia [6.04.2023]

Józef Raciniewski z Wałbrzycha od 4 lat jest na emeryturze.

Nie ukrywa, że program "Sanatorium miłości" zmienił jego życie. Ludzie częściej go zagadują, uśmiechają się do niego, dopytują o ciekawostki związane z programem. - Zawsze zatrzymuję się i odpowiadam na ich pytania - zapewniał w programie "Pytanie na śniadanie" Józef Raciniewski.

Jeszcze przed programem lubił chodzić na dansingi. Teraz robi to jeszcze chętniej i częściej. Gdy pojawia się na potańcówce, od razu zwraca na siebie uwagę pań. A że lubi tańczyć i potrafi to robić (na Teneryfie zdobył pierwsze miejsce w tańcu paso doble), praktycznie z parkietu nie schodzi.

W domu Józefa Raciniewskiego jest bardzo dużo instrumentów muzycznych.

Jest gitara, akordeon, saksofon, klarnet i trąbka. W 1969 roku skończył Ognisko Muzyczne. Przez 15 lat grał w orkiestrze górniczej, a także grywał na weselach i zabawach. Część instrumentów kupił, gdy przeszedł na emeryturę. A teraz niemal codziennie na każdym z nich coś dla siebie lub bliskich zagra.

Jego mieszkanie ma 46 metrów kwadratowych. Połowę lokalu zajmuje największy pokój, w którym ma łóżko, telewizor, mnóstwo instrumentów muzycznych oraz sprzętu do treningu. Mieszka tu sam od 10 lat. Sam też to mieszkanie sobie urządził. To on zrobił elektrykę, ogarnął sprawy wodno-kanalizacyjne oraz postawił ścianki. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Józefa Raciniewskiego z "Sanatorium miłości".