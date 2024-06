Tak mieszka i żyje na co dzień Julia Żugaj. To o nią pytano Roberta Lewandowskiego. Co ich łączy? [10.06.2024 r.] DS

Kim jest Julia Żugaj? To tancerka, piosenka i influencerka, ma także m.in. własną linię lodów. Marzy o własnej szkole tańca, ma miliony fanów w social mediach. Julka tygodni temu spotkała się w Barcelonie z Robertem Lewandowskim. [b]Co ją łączy ze słynnym piłkarzem? Tak mieszka i żyje na co dzień Julia Żugaj - zobaczcie jej zdjęcia! AKPA Zobacz galerię (23 zdjęcia)

