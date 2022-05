Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Gilon, gwiazda "Love Island" i "Ninja Warrior" [8.05.2022]

Karolina Gilon to modelka, ale też obecnie jedna z najpopularniejszych telewizyjnych prezenterek telewizyjnych. Widzowie bardzo polubili jej styl prowadzenia sportowego programu Ninja Warrior oraz Love Island. Jak mieszka i żyje na co dzień piękna Karolina Gilon? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia.Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Instagram/Sylwia Dąbrowa