Tak mieszka i żyje na co dzień Kayah. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji - mamy zdjęcia! [18.07.2023]

Kayah na scenie zadebiutowała pod koniec lat 80., jednak ogólnopolską popularność zdobyła dopiero w latach 90. po wydaniu albumu "Kamień", na którym znalazł się przebój "Fleciki". W kolejnych latach wydała jeszcze 11 albumów, a publiczność pokochała ją za takie przeboje jak „Supermenka”, „Śpij kochanie, śpij”, „Prawy do lewego”, „Testosteron”, „Prócz ciebie, nic”, „Za późno”, „Po co” i „Ramię w ramię”.

Czy Kayah ma męża i dzieci?

Wokalistka inwestuje w nieruchomości. Do niedawno posiadała przestronny apartament w Rio de Janeiro. Musiała go jednak sprzedać po wybuchu pandemii Covid-19. Obecnie posiada luksusowy dom w centrum Wenecji we Włoszech.