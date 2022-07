Tak mieszka i żyje na co dzień Krzysztof Ibisz. Prezenter ćwiczy jogę z ciężarną żoną i korzysta z... akupunktury! [17.07.2022]

Krzysztof Ibisz to polski prezenter telewizyjny, dziennikarz oraz aktor. Z telewizją związany jest już od 1993 roku, początkowo dołączył do zespołu TVP, a od 1997 roku - TVN. Obecnie widzowie kojarzą go głównie ze stacją Polsat, gdzie od 2000 roku prowadzi różne programy rozrywkowe. Wśród nich można wymienić: "Bar", "Grę w ciemno", "Awanturę o kasę", "Jak oni śpiewają", "Joker" oraz "Taniec z Gwiazdami".

Prywatnie gwiazdor jest związany z Joanną Kudzbalską, która po ślubie przyjęła jego nazwisko. Wcześniej od 2005 do 2009 roku jego żoną była Anna Nowak, z kolei w latach 1998–2004 - dziennikarka Anna Zejdler. Obecna partnerka Krzysztofa Ibisza jest w ciąży!