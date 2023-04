Tak mieszka i żyje na co dzień Lara Gessler, córka Magdy Gessler. Ma piękny dom z tarasem

Lary Gessler nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. To córka Magdy Gessler i jej drugiego męża, Piotra Gesslera. Lara Gessler poszła w ślady swojej mamy - słynnej restauratorki Magdy Gessler. Skończyła szkołę cukierniczą w Londynie, praktykowała w restauracji posiadającej trzy gwiazdki Michelin. Szlify w zawodzie Lara Gessler zdobywała też w gastronomicznej szkole French Culinary Institute w Nowym Jorku. My zajrzeliśmy do domu Lary Gessler - zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień >>

Szymon Starnawski