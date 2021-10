Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Fabiański. Oto jego mieszkanie, samochody i rodzina! [9.10.21]

Warto przypomnieć, że Fabiański karierę seniorską rozpoczynał w Sparcie Brodnica. W 2002 roku Mariusz Modracki, ówczesny szkoleniowiec brodniczan, ściągnął 17-latka. Zagrał on wtedy sześć meczów. Potem grał w Mieszku Gniezno. Tam został zauważony przez Lecha Poznań. Jednak w tym klubie nie zagrał w ekstraklasie. W 2005 roku trafił do Legii Warszawa, w której grał przez dwa sezony. Wywalczył mistrzostwo Polski. Z Legii został wykupiony przez Arsenal. W londyńskim klubie grał przez siedem lat i zdobył z nim Puchar Anglii. W 2014 roku przeniósł się do Swansea. Po czterech sezonach został graczem West Ham United. W tym londyńskim zespole występuje do dziś.