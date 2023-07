Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem [31.07.2023 r.]

Przeczytaj także: Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem.

Łukasz Kaczmarek - żona, dzieci

Prywatnie siatkarz również może mieć powód do dumy. Kaczmarek jest szczęśliwym ojcem dwóch córeczek - Kaliny, która przyszła na świat w 2017 roku, oraz Poli, którą powitali wraz z żoną Dominiką we wrześniu 2021 roku. Siatkarz zamieścił wtedy wzruszający wpis na Instagramie skierowany do żony: