Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Nowicki. Eleganckie mieszkanie w Warszawie i apartament w Albanii [27.10.22 r.]

Łukasz Nowicki to polski aktor oraz prezenter telewizyjny. Jest synem kultowego polskiego aktora Jana Nowickiego, a także lekkoatletki Barbary Janiszewskiej-Sobotty. Gwiazdor rzadko pojawia się w produkcjach filmowych - widzowie bardziej kojarzą go w roli prezentera telewizyjnego. W 2010 roku dołączył do ekipy prowadzących programu TVP 2 "Pytanie na śniadanie", a od 2011 roku prowadzi program "Postaw na milion"

Prywatnie Nowicki był żonaty z Haliną Młynkową, z którą ma syna Piotra. Obecnie jest mężem Olgi Paszkowskiej, którą poślubił na Bali. Cztery lata temu urodziła się ich córka Józefina.