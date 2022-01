Tak mieszka i żyje na co dzień Marcelina Zawadzka. Oto wnętrza domu telewizyjnej gwiazdy [17.01.2022]

Tak mieszka i żyje na co dzień Marcelina Zawadzka

Marcelina Zawadzka w 2011 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, reprezentując województwo pomorskie. Jako reprezentantka Polski w konkursie Miss Universe 2012, jak pierwsza Polka od 1989 roku, zakwalifikowała się do czołowej szesnastki. Od 2013 roku występuje w roli prezenterki telewizyjnej. Była prowadzącą programów takich jak "Pytanie na Śniadanie", "Bake off - ale ciacho" oraz "The voice of Poland".