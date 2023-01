Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Miller z zespołu Boys. "Nic więcej od życia mi nie trzeba" [zdjęcia - 14.01.2023 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Marcin Miller urodził się w 1970 roku. Ma 52 lata. Pochodzi ze wsi Prostki na Mazurach.Marcin Miller to niekwestionowana gwiazda muzyki disco polo. Śpiewa, komponuje, pisze teksty. Fani go uwielbiają. Z zespołem Boys wydał już łącznie 21 albumów studyjnych i dwie płyty świąteczne. Na jego koncerty przychodzą tłumy.Tak mieszka i żyje Marcin Miller, gwiazda disco-polo. Zobaczcie zdjęcia >>>> AKPA/Mieszko Piętka Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Marcin Miller już od ponad 20 lat gra w zespole "Boys". Rocznie gra od 100 do 150 koncertów. Jest niekwestionowaną gwiazdą disco-polo. Śpiewa, komponuje, pisze teksty. Wylansował tak wielkie przeboje jak "Jesteś szalona", "Łobuz", "Wolność", "Chłop z Mazur" i "Jaki piękny świat". Jego fani go kochają. Jak mieszka i żyje na co dzień? Zobaczcie zdjęcia.