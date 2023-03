Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Miller z zespołu Boys. "Nic więcej od życia mi nie trzeba" [zdjęcia - 24.03.23 r.]

Marcin Miller urodził się w 1970 roku. Ma 52 lata. Pochodzi ze wsi Prostki na Mazurach. Marcin Miller to niekwestionowana gwiazda muzyki disco polo . Śpiewa, komponuje, pisze teksty. Fani go uwielbiają. Z zespołem Boys wydał już łącznie 21 albumów studyjnych i dwie płyty świąteczne. Na jego koncerty przychodzą tłumy.

Tak mieszka i żyje na co dzień Dominik Abus. To gwiazda programu Googlebox

Tak mieszka i żyje chłop z Mazur, czyli Marcin Miller z zespołu Boys

Na swoim Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 90 tys. osób, chętnie zamieszcza zdjęcia z rodzinnych stron. Pokazuje, jak żyje, bawi się, pracuje i mieszka. Często wpada z wizytą do swojej mamy. Zobaczcie zdjęcia!

- Nie znoszę hoteli, balowania, więc nawet gdy koncert kończy się po północy, to wsiadamy w samochód i wracamy do domu. Uwielbiam budzić się rano we własnym łóżku - podkreśla w rozmowie z AKPA.

Tak mieszka i żyje na co dzień Dominik Dudek, zwycięzca "The Voice of Poland 13"

Marcin Miller zdradza, że nie lubi też wychodzić na imprezy do klubów czy restauracji. - Nawet jak mnie ktoś zaprasza do lokalu to proponuję, aby spotkać się domu. Osoba popularna narażona jest na to, że ktoś zrobi zdjęcie, a potem trzeba będzie się z tego zdjęcia tłumaczyć- żartuje Marcin Miller.