Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz "Rolnik szuka żony". Czy znalazł już dziewczynę? [15.11.2022 r.]

9. edycja popularnego show "Rolnik szuka żony" powoli zmierza ku końcowi. Kandydaci dokonali już swoich wyborów, a przed nimi czas na rewizyty. Jednak nie do każdego los się uśmiechnął. Rolnik Mateusz zdecydował się pożegnać swoje kandydatki. Co u niego słychać obecnie? Zaglądamy do prywatnych zdjęć. Tak mieszka i żyje na co dzień Mateusz z 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" - szczegóły na kolejnych slajdach galerii.

AKPA