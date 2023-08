Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Kwiatkowski. Świetny kolarz, kochający mąż i czuły ojciec [7.08.2023]

Michał Kwiatkowski to nie tylko jeden z najlepszych kolarzy w historii polskiego sportu. Prywatnie to kochający mąż i czuły ojciec dwóch małych dziewczynek. Tak mieszka i żyje na co dzień kolarz Michał Kwiatkowski: lato na całym świecie, zimę poświęca rodzinie.

Sylvia Dabrowa