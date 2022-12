Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Wójcik z kabaretu "Ani mru mru". Bardzo rodzinne życie gwiazdora [13.12.2022]

Michał Wójcik to bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd sceny kabaretowej. Od lat wraz z Marcinem Wójcikiem oraz Waldemarem Wilkołekiem tworzą kabaret "Ani mru mru". Ich skecze bawią miliony Polaków, a jacy są prywatnie? Zaglądamy do mediów społecznościowych Michała Wójcika. Zobacz na kolejnych slajdach galerii, jak mieszka i żyje na co dzień.

AKPA