Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Hubert Langfort z "Sanatorium miłości 4" i "The Voice Senior 4" [zdjęcia]

Piotr Hubert Langfort śpiewał już w "Sanatorium miłości", teraz walczy o zwycięstwo w "The Voice Senior". Zaprosił ekipę telewizji śniadaniowej i pokazał jak mieszka w Siamianowicach Śląskich. Ma piękny, duży prawie 350-metrowy dom, w którym wiele wykończeń robił samodzielnie, między innymi oryginalny sufit oraz kominek. To on kładł ciekawe kafelki gresowe, na które uwagę zwróci z pewnością każdy gość jego domu. Sam wykonał również niezwykle ciekawe meble, w tym komody. Na jednej z nich zgromadził pamiątki z czwartego sezonu programu "Sanatorium miłości". Znajdziemy tam między innymi koronę Króla Turnusu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Piotr Hubert Langfort z "Sanatorium miłości 4" i "The Voice Senior 4" >>>>>

screen z programu TVP "Pytanie na śniadanie"