Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Stramowski. Aktor znany z filmów Vegi ma nową dziewczynę? [28.11.2022 r.]

Piotr Stramowski swoją przygodę z telewizją rozpoczął gościnną rolą w serialu "Siostry" w 2009 roku. Następnie w latach 2012-2015 grał psychiatrę w "Na dobre i na złe", a w 2015 roku pojawił się wraz z żoną, Kasią Warnke, w dramacie "W spirali".

Prawdziwą ogólnopolską sławę przyniosła Stramowskiemu dopiero rola Dariusza Wolkowskiego „Majami” w filmach Patryka Vegi - "Pitbull. Nowe porządki" (2016) i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" (2016). Pojawił się również w kontrowersyjnym filmie "Botoks" oraz w "Kobietach mafii". Media okrzyknęły go jednym z najprzystojniejszych polskich aktorów.

Piotr Stramowski przez lata był związany Kasią Warnke, również aktorką, która podobnie jak on zabłysnęła w produkcjach Vegi. Jesienią tego roku w mediach pojawiła się informacja o rozstaniu pary, co spotkało się z dużym zaskoczeniem opinii publicznej i stworzyło pole do wielu domysłów na temat przyczyn rozpadu ich małżeństwa.