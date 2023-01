Tak mieszka i żyje na co dzień Sara James. Oto rodzinny dom młodej gwiazdy, która wystąpiła na sylwestrze z Black Eyed Peas

Sara James to młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej, która ma dużą szansę zrobić światową karierę. Na swoim koncie ma kilka przebojów, a także udział w "The Voice Kids", "Eurowizji Junior" czy słynnym programie "America’s Got Talent". Podczas imprezy sylwestrowej w Zakopanem wystąpiła ze znanym na całym globie zespołem Black Eyed Peas. Jak wygląda jej życie prywatne? Tak mieszka i żyje na co dzień Sara James. Oto zdjęcia rodzinnego domu młodej gwiazdy - zobacz w naszej galerii.

AKPA