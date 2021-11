Tak mieszka i żyje na co dzień Tomasz Barański - gwiazda Tańca z Gwiazdami [20.11.2021 r.]

Tomasz Barański jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych tancerzy w Polsce. Popularność przyniósł mu udział w V edycji programu "You Can Dance". W "Tańcu z Gwiazdami. Dancing with the Stars" jego partnerkami były Tatiana Okupnik, Klaudia Halejcio, Kasia Dziurska, Justyna Żyła, a także Ewelina Lisowska. Z ostatnią wygrał IV edycję programu.