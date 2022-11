Tak mieszka i żyje na co dzień Tomasz K. z "Rolnik szuka żony". Nowoczesne maszyny i zdjęcia z Kasią [1.12.2022]

9. edycja programu "Rolnik szuka żony" była historyczna. Jak poinformowała Marta Manowska w odcinku finałowym to pierwsza taka edycja w Polsce i na świecie, w której powstały aż cztery pary. Dużym zaskoczeniem dla widzów był związek młodego rolnika Tomka z Kasią. Zaglądamy do jego prywatnych zdjęć. Zobacz na kolejnych slajdach galerii, jak teraz mieszka i żyje na co dzień Tomasz K. z "Rolnika. Jego uczucie do Kasi rozkwita. Instagram @swietokrzyskirolnik