Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [7.02.2024 r.] k@s

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.