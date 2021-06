Tak mieszka Iga Krefft. Serialowa Ula Mostowiak ma bardzo stylowe mieszkanie [zdjęcia]

Euro 2020. Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski: Przed nami kolejny finał, trzeba zrobić następny krok do fazy pucharowej

Euro 2020. W sobotę (19.06) Polacy zremisowali z Hiszpanią 1:1 i zachowali szansę na awans do 1/8 finału Euro 2020. W niedzielę (20.06) popołudniu piłkarze wrócili do swojej bazy w Sopocie. W środę (23.06) biało-czerwoni zagrają w Sankt Petersburgu z reprezentacją Szwecji i muszą wygrać to spotkanie, aby wyjść z grupy E.