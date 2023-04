Tak mieszka Iga Świątek. "Kawa plus książka to ideał". Tak żyje i spędza czas wolny najlepsza tenisistka świata

W takim domu mieszka i tak żyje na co dzień Iga Świątek. To obecnie najlepsza tenisistka świata. Na korcie zachwyca techniką i precyzją, ale jaka jest Iga Świątek prywatnie? Uwielbia czytać, odpoczywa chętnie na wodzie i ma ukochanego zwierzaka w domu. Zobaczcie gdzie mieszka i co lubi robić w wolnym Iga Świątek. Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

W takim domu mieszka i tak żyje na co dzień Iga Świątek. To obecnie najlepsza tenisistka świata. Na korcie zachwyca techniką i precyzją, ale jaka jest Iga Świątek prywatnie? Uwielbia czytać, odpoczywa chętnie na wodzie i ma ukochanego zwierzaka w domu. Zobaczcie gdzie mieszka i co lubi robić w wolnym Iga Świątek.

Iga Świątek wraca do gry po kontuzji. Cel? Roland Garros w Paryżu

Iga Świątek wraca na kort po kontuzji. Liderka światowego rankingu WTA rozpoczyna przygotowania do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, który rusza pod koniec maja. Na początek turniej w Stuttgarcie, a następnie w Madrycie i Rzymie.

Tak mieszka Iga Świątek. W ten sposób tenisistka najlepiej odpoczywa w domu

Kawa to jedna z pasji naszej tenisistki, która niedawno zdradziła fanom: - Uwielbiam flat white i cappuccino, ze zwykłym mlekiem (za to owsianka zawsze na roślinnym). Jedna kawa dziennie wystarcza. To mój mały rytuał każdego dnia, chwila dla siebie, którą doceniam i duża dawka energii. Jeśli mam szansę na połączenie kawa + książka albo nadrobienie kontaktu z bliskimi, to sytuacja idealna.

Oto ukochany dom Igi Świątek. Tam czeka na nią Grappa

Choć Iga Świątek to milionerka, to nadal najlepiej czuje się w swoim rodzinnym domu. Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. - W domu zawsze dobrze, zwłaszcza że bywam w nim tak rzadko. Wpadam na krótko, korzystam z każdej chwili i bardzo doceniam ten czas. Dzięki bliskim czeka na mnie zawsze coś pysznego do jedzenia, a Grappa (tak nazywa się jej czarny kot - dop. red.) dba o odpowiedni poziom kocich emocji - wyznała w jednym z komentarzy na Instagramie.