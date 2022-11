Tak mieszka Iga Świątek. To tu odpoczywa po zwycięstwach najlepsza tenisistka świata [zdjęcia - 15.11.2022 r.]

Tak mieszka i życia Iga Świątek. To nie tylko znakomita tenisistka, ale także miłośniczka książek, seriali i dobrej kawy. W wolnych od sportowych obowiązków chwilach lubi wpadać do rodzinnego domu w Raszynie. Taka jest Iga Świątek prywatnie - zobaczcie zdjęcia!

Tak mieszka Iga Świątek. Tak lubi spędzać czas wolny

Iga Świątek po niedawnym zwycięstwie w US Open zmierzała po kolejny triumf na amerykańskiej ziemi. Polka kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa w rozgrywkach grupowych mistrzostwach świata WTA. W półfinale przegrała jednak w trzech setach z Aryną Sabelenką z Białorusią. Turniej jest rozgrywany w Fort Worth w Teksasie.

Iga Świątek prywatnie. Zobaczcie zdjęcia naszej gwiazdy

A jaka jest Iga Świątek poza kortem? Przed kolejnymi meczami koncentruje się przy mocnym brzmieniu kapel Pearl Jam lub AC/DC. Jeśli nie muzyka, to powieści historyczne Kena Folleta, ale lubi także seriale historyczne jak "Tudorowie" czy "The Crown". Wypoczynek? Zdecydowanie nad wodą.

Iga Świątek w domu: kawa, książka i rodzina

Po kolejnych zwycięstwach Iga Świątek najlepiej odpoczywa jednak przy dobrej kawie w domu rodzinnym pod Warszawą. - Uwielbiam flat white i cappuccino, ze zwykłym mlekiem (za to owsianka zawsze na roślinnym). Jedna kawa dziennie wystarcza. To mój mały rytuał każdego dnia, chwila dla siebie, którą doceniam i duża dawka energii. Jeśli mam szansę na połączenie kawa + książka albo nadrobienie kontaktu z bliskimi, to sytuacja idealna - przyznała niedawno na Instagramie.