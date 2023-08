Tak mieszka Izabela Janachowska, ekspertka ślubna i była tancerka z "Tańca z gwiazdami" [6.08.2023]

Izabela Janachowska w programie "Taniec z gwiazdami"

Izabela Janachowska żoną milionera Krzysztofa Jabłońskiego

W 2014 roku Izabela Janachowska wyszła za mąż za milionera Krzysztofa Jabłońskiego. Tak bardzo zaangażowała się w przygotowania do swojego ślubu, że maksymalnie wciągnęła się w ten ślubny i weselny biznes. Rok później założyła blog "Wedding Dream by Izabela Janachowska", a następnie przez 5 lat w TVN style prowadziła programy: "I nie opuszczę cię aż do ślubu" oraz "W czym do ślubu". Prowadzi też kanał na YouTube, portal ślubny, wydała e-booki na ten temat, a nawet uruchomiła aplikację mobilną WeddingDreamAPP.