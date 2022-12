Tak mieszka Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka. Piłkarz niedawno poślubił ukochaną [zdjęcia - 2.12.2022] Online

Ogromna kuchnia, biblioteczka pod schodami i marmur - tak właśnie mieszkają Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub. Stało się to podczas wspólnej podróży pary do Miami. Zdjęciami z ceremonii zakochani pochwalili się w sieci. To właśnie za pośrednictwem Instagrama piłkarz chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami. Dzięki temu możemy między innymi podejrzeć, jak mieszka. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzili się Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka.