Tak mieszka Joanna Opozda. Oto wnętrza jej domu - robią ogromne wrażenie! [zdjęcia - 20.05.21]

Joanna Mucha: Nie zaprzeczę, że są osoby, które pytają o to, czy mogą do nas się przenieść

- Nie zaprzeczę, że są osoby, które pytają o to, czy mogą do nas się przenieść, ale my z dużym spokojem podchodzimy do tych propozycji- powiedziała Joanna Mucha, Polska 2050. - Darzymy Różę Thun wielką miłością i jeśli zdecyduje się do nas przyjść, będziemy chcieli z nią rozmawiać- stwierdziła. Mucha odniosła się także do informacji o odejściu z Porozumienia Wojciecha Maksymowicza.