Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/23]

Justyna Święty-Ersetic to biegaczka specjalizująca się w biegu na 400 metrów. To mistrzyni olimpijska z 2020 w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów, ale na swoim koncie ma wiele sukcesów.



Na co dzień lubi dzielić się kibicami swoim życiem prywatnym. Zdarza między innymi kulisy swojego domu. Zobaczcie więcej w dalszej części galerii.