Tak mieszka Katarzyna Cichopek. Wyjątkowe dekoracje na święta Bożego Narodzenia [zdjęcia - 26.12.2022]

W domu Katarzyny Cichopek jest przytulnie i stylowo. Wnętrza są przestronne - duże pokoje i korytarz. Kuchnia utrzymana jest w jasnym stylu - białe fronty szafek, czarne blaty, łatwe do utrzymania w czystości. Miło wypić poranną kawę w takim wnętrzu.W salonie Katarzyna ma wielki narożnik, na którym dla każdego znajdzie się miejsce. Są regały na książki i wygodny fotel, by w przyjemnej atmosferze zatopić się w lekturze.[b]Zajrzeliśmy do domu Katarzyny Cichopek, by zobaczyć, jakie dekoracje świąteczne wybrała. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Cichopek i jej zdjęcia w klimacie świąt Bożego Narodzenia!

Sylwia Dabrowa