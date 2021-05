Tak mieszka Klaudia Halejcio. Młoda aktorka pokazała, jak urządziła pokoik dla córeczki [zdjęcia - 30.05.2021 r.]

Klaudia Halejcio już wkrótce urodzi córeczkę, dla której wybrała imię Nel.

Chciałam wam pokazać, co wybrałam do pokoiku naszego malucha. (...) uwielbiam urządzać wnętrza, ale tutaj miałam nie lada wyzwanie! W końcu ma być to wyjątkowa przestrzeń dla najważniejszego człowieka w moim życiu - napisała Klaudia Halejcio na Instagramie.