Tak mieszka Małgorzata Rozenek-Majdan. Ma piękny dom utrzymany w klasycznym stylu [14.01.2023 r.] Agnieszka Kasperek

Małgorzata Rozenek-Majdan to znana polska prezenterka telewizyjna, celebrytka, pisarka i osobowość telewizyjna. Od 2013 związana jest z Radosławem Majdanem, znanym piłkarzem. Konto Rozenek na Instagramie obserwuje półtora miliona osób! Dom Małgorzaty Rozenek-Majdan utrzymany jest w klasycznym stylu. Królują biel, czerń i szarości. Ściany są białe. W salonie na środku jest wielki czarny stół, który pomieści całą rodzinę. Na suficie nad stołem widzimy piękną lampę w kolorze bladej miedzi. Obok stołu znajduje się ogromna kanapa - tu każdy może się wygodnie rozsiąść i miło spędzić czas na rozmowach czy oglądaniu telewizji. W salonie są też regały z książkami, obrazy na ścianach, widać też schody prowadzące na wyższą kondygnację. Pomieszczenie jest przestronne i jasne - dzięki wielkim oknom, z których jest widok na ogród. W domu jest też sporo roślin. Dodatki są w kolorze szarym, czerwonym oraz biało-niebieskim.W naszej galerii zobaczycie też wspaniały basen, w którym Małgorzata Rozenek wraz z rodziną zażywa relaksu.Jesteście ciekawi, jak mieszka Małgorzata Rozenek-Majdan? Zobaczcie teraz w naszej galerii. sylwia dabrowa / polska press Zobacz galerię (23 zdjęcia)

