Tak mieszka Małgorzata Socha. Wyjątkowe dekoracje na święta Bożego Narodzenia [zdjęcia - 4.01.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Małgorzata Socha to znana i popularna aktorka. Uznawana za ikonę stylu i klasy. Małgorzata Socha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pokazuje swoje domowe zakątki - fani mogą zobaczyć, jak wygląda łazienka aktorki lub jej salon połączony z jadalnią.Małgorzata Socha ze smakiem urządziła swój dom. Jest w nim stylowo i przytulnie, królują jasne kolory: biele, beże i szarości. W jej domu zobaczyć można piękne sezonowe dekoracje na Boże Narodzenie, sztukaterie, lustra, poduszki, dywany. Pojawia się sporo naturalnych elementów - drewno, cegła, tkaniny. Wartość podwarszawskiej nieruchomości Małgorzaty Sochy i jej męża szacowana jest na niemal 2 miliony złotych. Cała działka ma 1000 m2, z czego 350 m2 zajmuje sam dom. Nieruchomość otoczona jest ogromnym ogrodem, a całą powierzchnię odgradza od ulicy wysoki mur z czerwonej cegły.Sprawdziliśmy, jak popularna aktorka udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia. Jak wyglądają dekoracje świąteczne w domu Małgorzaty Sochy? Zobacz zdjęcia >>>>> Sylwia Dabrowa Zobacz galerię (19 zdjęć)

