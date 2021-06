Tak mieszka Marcelina Zawadzka. W swoim mieszkaniu wygląda, jak księżniczka [prywatne zdjęcia - 18.06.2021]

Marcelina Zawadzka pokazała, jak mieszka. To prawdziwie luksusowe wnętrza!

Dom Marceliny Zawadzkiej jest urządzony zgodnie z najnowszymi trendami – piękna prezenterka mieszka we wnętrzach, które przypominają zdjęcia z magazynów architektonicznych.

To, co bez wątpienia robi wrażenie, to ogromna garderoba, w której Marcelina trzyma swoje piękne ubrania. Świetnie wygląda także ogromny salon. Sypialnia jest przytulna i ciepła – nic, tylko się w niej relaksować.

W galerii prezentujemy piękne wnętrza domu Marceliny Zawadzkiej. Zbierz garść inspiracji przez remontem własnego mieszkania.