Tak mieszka Marcin Bosak. Zobaczcie, stylowe wnętrza gwiazdy M jak miłość [5.11.21 r.]

Marcin Bosak zasłynął przed laty rolą Kamila w serialu M jak miłość. Budził czasem skrajne emocje widzów, ale ostatecznie zyskał ich sympatię. Potem aktor zniknął na lata z serialu, ale mogliśmy go oglądać w innych produkcjach, między innymi w Tańcu z gwiazdami, Służbach specjalnych, Kruku, czy Szóstce. Teraz znowu wrócił do popularnego serialu TVP M jak miłość. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka aktor. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

archiwum/zdjęcie ilustracyjne