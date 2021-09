Tak mieszka Maria Andrejczyk. Wicemistrzyni olimpijska chętnie macha siekierą [prywatne zdjęcia - 5.09.21]

Andrejczyk pochodzi z Suwalszczyzny, dzieciństwo spędzała w małej wsi Kukle tuż pod granicą z Litwą. Do dziś uwielbia wracać na Podlasie i zaszywać się w ciszy nad jeziorem. To tam ucieka przez zgiełkiem wielkiego świata, często z rodziną spędza szczęścia. Maria Andrejczyk uwielbia lasy, wiosłowanie na kajakach. Gdy jest taka potrzeba, to trenuje rąbiąc drewno do kominka lub podrzucając pniaki.