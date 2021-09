Tak mieszka Maria Andrejczyk. Wicemistrzyni olimpijska chętnie macha siekierą. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Andrejczyk pochodzi z Suwalszczyzny, dzieciństwo spędzała w małej wsi Kukle tuż pod granicą z Litwą. Do dziś uwielbia wracać na Podlasie i zaszywać się w ciszy nad jeziorem. To tam ucieka przez zgiełkiem wielkiego świata, często z rodziną spędza szczęścia. Maria Andrejczyk uwielbia lasy, wiosłowanie na kajakach. Gdy jest taka potrzeba, to trenuje rąbiąc drewno do kominka lub podrzucając pniaki.

Gdzie mieszka Maria Andrejczyk? Jeziora, las i rodzinny dom

To z tym miejscem ma mnóstwo szczęśliwych wspomnień z dzieciństwa, w czasie którego dokazywała z czterema młodszymi braćmi. - Pamiętam, jak przed pierwszą komunią świętą zapytaliśmy ją, jaki prezent chciałaby dostać. Dzieci marzą o rowerach, komputerach... A nasza Maja poprosiła o... konia - wyznała w rozmowie z Przeglądem Sportowym mama oszczepniczki Małgorzata Andrejczyk.