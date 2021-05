Tak mieszka Michał Piróg. Oryginalne wnętrza wzbudzają zachwyt! [zdjęcia - 2.05.2021]

Michał Piróg to ceniony tancerz i choreograf. Ogólnopolską popularność zdobył w programie tanecznym "You can dance", w którym był jurorem. Od 2010 roku współprowadzi program "Top Model". Tancerz również chętnie angażuje się w kampanie społeczne. Gwiazdor TVN aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. Często dzieli się szczegółami z życia prywatnego.

Oryginalne wnętrza w domu Michała Piroga wzbudzają zachwyt

Mieszkanie artysty robi ogromne wrażenie. Kolorowe obrazy, dywany w stylu retro, oryginalne meble - wnętrze idealnie odzwierciedla artystyczną duszę tancerza! Kwiaty dopełniają stylową przestrzeń. Sprawdź w naszej galerii jak mieszka Michał Piróg!