Tak mieszka na wsi Andrzej Piaseczny. Wokalista ma piękny dom w górach [zdjęcia - 7.01.2023] KP

Na co dzień popularny Piasek mieszka w pięknym domu u podnóża Gór Świętokrzyskich. Wystrój jest tradycyjny i bardzo przytulny. Wokalista często publikuje zdjęcia z prac w ogrodzie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny.Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Archiwum PPG Zobacz galerię (20 zdjęć)

Andrzej Piaseczny zaliczany jest do grona najbardziej popularnych artystów w Polsce. Autor hitów "Chodź, przytul, przebacz", "Śniadanie do łóżka", czy "W imię deszczu" na co dzień mieszka w pięknym domu u podnóża Gór Świętokrzyskich. Wiejska sielanka popularnego Piaska zachwyca internautów. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Andrzej Piaseczny.