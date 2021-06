Tak mieszka Olga Frycz. Jej mieszkanie robi ogromne wrażenie! [zdjęcia]

NOWE Został najmłodszym piłkarzem w historii Euro. Tylko na jeden dzień?

W niedziele Jude Bellingham zagrał w meczu Mistrzostw Europy pomiędzy Anglią, a Chorwacją i został najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek wystąpił w tych rozgrywkach. Piłkarz Borussi Dortmund - ma 17 lat i 349 dni, pojawił się na boisku w 82. minucie i przeszedł do historii. Czy tylko na jeden dzień? Jeśli jutro dla reprezentacji Polski zagra Kacper Kozłowski, to on będzie dzierżył nowy rekord, bo jest młodszy od Anglika o 109 dni.