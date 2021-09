Tak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. Zobacz wnętrza mieszkania prezenterki [zdjęcia - 30.09.21]

Paulina Sykut-Jeżyna jest cieszącą się sympatią widzów dziennikarką i prezenterką telewizyjną. Od 2007 roku jest pogodynką w telewizji Polsat. Sykut-Jeżyna była również prowadzącą "Must Be The Music", a także "Się kręci i się kręci na żywo". Od 2016 roku występuję w roli prowadzącej programu "Dancing with the stars - taniec z gwiazdami". Jest laureatką "Telekamery "TeleTygodnia" w kategorii prezenter pogody.