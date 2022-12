Tak mieszka popularny Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia" [zdjęcia - 6.12.2022] KP

Mężczyzna przez jakiś czas zniknął z serialu. Od niedawna jednak układa sobie wspólną przyszłość z Danusią. Ich uczucie rozwijało się na oczach widzów "Chłopaków do wzięcia". Zakochani mieszkają w przepięknej okolic!Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Bandziorek z Chłopaków do wzięcia. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Chłopaki do wzięcia/kadr Zobacz galerię (10 zdjęć)

Bandziorek to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci serialu "Chłopaki do wzięcia". Krzysztof, czyli popularny "Bandziorek" od niedawna układa sobie przyszłość z ukochaną Danusią. Ich historia miłosna rozgrywała się na oczach całej Polski. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Bandziorek z Chłopaków do wzięcia".