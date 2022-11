Tak mieszka sama Dorota Szelągowska - zdjęcia. To ona na co dzień urządza domy innym [17.11.2022 r.] Kamila Pochowska

Zastanawialiście się kiedyś, jak mieszka Dorota Szelągowska? Wnętrza domu projektantki są przemyślane i oryginalne. Dominuje w nich stylistyka boho, jednak nie brakuje nowoczesnych akcentów. Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Dorota Szelągowska jest doskonale znana wszystkim miłośnikom remontów. Popularna dekoratorka na co dzień urządza mieszkania innym. Za każdym razem wychodzi jej to stylowo i oryginalnie. A zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają wnętrza jej domu? Zobacz w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska.