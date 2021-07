Tak mieszka Sanah. Piosenkarka zaprezentowała fragmenty swojego mieszkania [zdjęcia - 21.07.2021 r.]

NOWE Najczęstsze grzechy plażowiczów. Te zachowania nie tylko wkurzają, ale są zagrożeniem dla życia. Tego nigdy nie rób nad wodą

Co roku bilans wakacji przyprawia o ciarki. Największym problemem wypoczynku nad wodą są utonięcia. W 2020 roku było to 460 przypadków, w 2019 - 471. Choć tendencja jest spadkowa, wakacje 2021 już zostały naznaczone śmiertelnym piętnem. Co sprawia, że mamy problem z bezpieczeństwem na plaży? Jakie grzechy popełniamy najczęściej? Konsekwencje niektórych, z pozoru drobnych przewinień, mogą być tragiczne. Przeczytaj o nich w galerii.